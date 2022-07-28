Республиканский совет ПСРМ поручил парламентской фракции инициировать отставку правительства, а также решил разработать антикризисный план и сформировать альтернативный кабмин

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Об этом говорится в принятой резолюции.

Приводим её текст без сокращений.

Республика Молдова переживает крупнейший социально-экономический кризис за последние более чем 20 лет. Самая высокая с 1999 года инфляция, стремительный рост цен на все товары и коммунальные тарифы приводят людей к обнищанию.

Все прогнозы указывают на то, что цены и тарифы продолжат расти, а зима будет чрезвычайно тяжелой для нашей страны.

В условиях сильнейшей засухи тяжелейший кризис переживает сельское хозяйство. Аграрии предупреждают, что вслед за подорожанием топлива осенью еще больше вырастут цены на хлеб.

Игнорируя мнение научного и академического сообщества и всего народа, власти проводят губительную «реформу» образования, результатом которой станет закрытие более 20 учебных и научных заведений, в том числе старейшего в нашей стране Аграрного университета. В то же время, вопреки заявлениям правительства, уже повышается стоимость контрактов для студентов.

Административная реформа, планируемая властями, создаёт угрозы существованию районов и сёл, школ, детских садов, районных больниц, служб социального обеспечения. Категорически неприемлемо то, что административной реформой в Молдове занимаются специалисты других стран.

В условиях тотального кризиса произошёл обвал рейтинга власти. Вместо адекватных выводов и поиска решений, правящая партия превращается в режим времён «захваченного государства».

Социалисты самым решительным образом осуждают действия властей по политизации и подчинению юстиции.

Никто не можем быть выше закона! ПСРМ всегда выступала за независимую юстицию и правовое государство. За справедливое расследование резонансных дел и привлечение к ответственности настоящих воров и коррупционеров.

Однако, взамен подлинной справедливости, требуемой народом, сегодня режим предлагает людям телевизионную расправу над неугодными. Социалисты осуждают политический захват юстиции, все виновные в этом будут привлечены к ответственности.

Теряющая поддержку власть пытается спасти себя на будущих выборах путем изменения Кодекса о выборах. Речь идёт о монополизации ЦИКа, введении электронного голосования, в том числе двухдневного (на определённых участках).

На этом фоне правящий режим перешел к недостойной практике – цензуре и давлению на оппозицию, неугодных и инакомыслящих. Действия властей, характерные для авторитарных режимов, недопустимы в демократическом обществе и ведут к утрате легитимности.

В связи с этим Республиканский совет ПСРМ заявляет о недоверии правящему режиму. Большинство молдавского общества считает, что власть должна уйти. Единственный способ – отставка правительства и досрочные парламентские, а также досрочные президентские выборы.

Республиканский совет констатирует ответственность Партии социалистов за будущее молдавского народа и принимает следующие решения:

1. Поручить парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Гаврилицэ. 2. Разработать Национальный антикризисный план, призванный решить многочисленные проблемы граждан и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны. 3. Сформировать профессиональный состав альтернативного антикризисного правительства. 4. Призываем весь народ, политический класс, гражданское общество к объединению усилий по формированию национальной повестки дня. Вместе мы должны защитить Конституцию и демократию.

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