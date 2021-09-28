Республиканский медико-диагностический центр при поддержке Японии закупит современное оборудование

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Республиканский медико-диагностический центр при финансовой поддержке правительства Японии закупит в рамках проекта “Кусаноне” высокопроизводительный прибор, который будет использоваться для диагностики пост-COVID заболеваний.

Грантовый договор подписали сегодня посол Японии Ёсихиро Катаяма и директор больницы Андрей Тестемицану. Согласно документу, Япония предлагает безвозвратную финансовую помощь в размере 355 тысяч долларов. Деньги пойдут на закупку оборудования, которое будет использовано для реабилитации пациентов после коронавируса, передаёт moldpres.md.

Японский дипломат упомянул, что с момента запуска программы “Кусаноне” и до настоящего времени Япония предложила более 6 миллионов долларов в рамках 72 проектов. С начала пандемии Япония передала Республике Молдова несколько партий лекарств и оборудования.

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