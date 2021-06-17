Республика Молдова приняла участие в туристическом мероприятии Китая

Семь туристических компаний из Республики Молдова впервые присоединились к Практическому туризму на европейском рынке на мероприятии China European Marketplace.

Онлайн-семинар был организован Ассоциацией работодателей индустрии туризма Молдовы (APIT) при поддержке Агентства по инвестициям и Европейской ассоциации туроператоров (ETOA) с участием около 70 туроператоров и покупателей из Китая. Цель семинара – представить туристический потенциал ключевых туроператоров в Республике Молдова, передаёт moldpres.md.

– Туристические компании Республики Молдова внедрили все необходимые меры по охране здоровья и безопасности. Они будут готовы предложить клиентам фантастический отдых, – заявил президент Сергей Маня.

ETOA – единственная туристическая ассоциация в Европе, которая представляет интересы промышленности в Европейском парламенте. Ассоциация объединяет более 1 200 компаний и уделяет особое внимание активному развитию туризма. Ассоциация работодателей индустрии туризма Республики Молдова (APIT) стала полноправным членом Европейской ассоциации туроператоров в мае 2020 года в Лондоне. Члены APIT имеют доступ к базам данных из более чем 63 стран и рынков.

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