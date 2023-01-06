Республика Молдова пока не будет вводить тесты COVID-19 для путешественников из Китая

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Республика Молдова пока не планирует требовать от путешественников из Китая отрицательный тест на COVID-19. Об этом заявил начальник Управления по профилактике и контролю инфекционных заболеваний Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

Обеспокоенные появлением новых вариантов COVID-19 страны ЕС, а также Япония, Канада, США, Южная Корея, Австралия, Великобритания и ряд других стран ввели тесты на COVID-19 для путешественников из Китая. Республика Молдова пока не планирует таких мер, поскольку между РМ и Китаем отсутствует прямое авиасообщение, сообщил глава Управления по профилактике и контролю инфекционных заболеваний НАОЗ Николай Фуртунэ.

– Я не знаю, целесообразно ли, например, проверять всех пассажиров, прибывающих из международных аэропортов, по той простой причине, что среди них могут быть люди, прибывающие из Китая, Мюнхена или Франкфурта. Мы можем ввести тестирование, но я не думаю, что это проблема. Это не ограничения, это косвенные способы получить представление о масштабах явления в Китае, – сказал Николае Фуртунэ.

Эксперт призвал граждан Молдовы продолжать следовать рекомендациям властей по предотвращению распространения инфекции COVID-19 и других инфекционных заболеваний, включая вакцинацию, избегать мест скопления людей, носить защитные маски, дезинфицировать руки, передает radiomoldova.md.

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