Республика Молдова и США будут углублять диалог в сферах политики и безопасности

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В ходе рабочего визита в Вашингтон премьер-министр Наталья Гаврилица провела встречу со специальным помощником президента США, генеральным директором европейского офиса Совета национальной безопасности США Амандой Слоут. Стороны обсудили возможности углубления диалога в области политики и безопасности между Республикой Молдова и США в контексте того, что наша страна сталкивается с серьёзными вызовами в различных областях в результате конфликта в Украине.

В связи с этим премьер-министр подчеркнула важность поддержки Соединенных Штатов в смягчении экономических последствий кризиса безопасности в регионе, а также в продвижении демократических реформ, проводимых властями.

– Мы рассчитываем на сотрудничество с США, чтобы повысить устойчивость Республики Молдова, укрепить наши институциональные возможности и, в частности, справиться с энергетическим кризисом. Мы понимаем, что Молдова — маленькая страна, но мы хотим быть гарантом безопасности в этом неспокойном регионе, — отметила Гаврилица.

При этом премьер-министр подчеркнула, что, несмотря на последние события, ключевые реформы будут продолжаться, и наша страна останется твёрдо приверженной своему европейскому пути.

– Наш выбор — вступление в ЕС, и с момента получения нами статуса страны-кандидата мы ещё ближе к этой цели. Однако нам нужно время, чтобы реализовать, в том числе при финансовой и стратегической поддержке наших партнёров, важные реформы с ожидаемыми народом результатами, — отметила премьер.

В ходе переговоров стороны приветствовали возобновление молдавско-американского стратегического диалога. В апреле этого года собрались три рабочие группы, чтобы спланировать совместные действия в области безопасности, надлежащего управления, экономики и энергетической системы, сообщает moldpres.md.

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