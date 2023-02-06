Республика Молдова готова направить спасательную команду в Турцию

0

Республика Молдова готова направить поисково-спасательную группу в Турцию, где сегодня утром произошло мощное землетрясение. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Так, для устранения последствий землетрясения и оказания помощи в обнаружении людей под завалами могут быть направлены 55 спасателей, две поисковые собаки и 12 полностью автономных автомобилей. Заявку на отправку команды ГИЧС зарегистрировали в Координационном центре реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза и в Евроатлантическом координационном центре реагирования на стихийные бедствия.

– Участие команды было одобрено председателем Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. Команда прибудет в район, пострадавший от землетрясения, на самолёте, – сообщает ГИЧС.

По данным ведомства, Республика Молдова обратилась к ЕС и НАТО с просьбой предоставить самолёт для доставки спасательной команды и необходимого оборудования к месту катастрофы.

– Как только будет принят запрос Республики Молдова о помощи и определён самолёт, спасательная команда вылетит на место катастрофы, – говорится в сообщении ГИЧС.

Напомним, что сегодня в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Согласно последним данным, в результате катастрофы погибли 912 человек, ранены 5385.

В МИДЕИ сообщили, что информация о пострадавших гражданах Молдовы не поступала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.