Решили покататься: двое подростков могут получить срок за угон автомобиля

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Несовершеннолетние и ранее совершали подобные правонарушения.

Этой ночью в полицию обратился владелец автомобиля Toyota RAV4 и сообщил об угоне транспортного средства. Правоохранители обнаружили авто неподалёку. Внутри находились двое несовершеннолетних. Оба были доставлены в инспекторат.

Подростки рассказали, что заметили незапертую машину с ключами внутри и решили покататься по городу. Согласно закону, им грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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