Решили покататься: двое подростков могут получить срок за угон автомобиля

Решили покататься: двое подростков могут получить срок за угон автомобиля

Несовершеннолетние и ранее совершали подобные правонарушения.

Этой ночью в полицию обратился владелец автомобиля Toyota RAV4 и сообщил об угоне транспортного средства. Правоохранители обнаружили авто неподалёку. Внутри находились двое несовершеннолетних. Оба были доставлены в инспекторат.

Подростки рассказали, что заметили незапертую машину с ключами внутри и решили покататься по городу. Согласно закону, им грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md