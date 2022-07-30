Решили подзаработать: бывшие супруги “подались” в наркоторговцы

Решили подзаработать: бывшие супруги “подались” в наркоторговцы

В Тирасполе задержали двух распространителей наркотиков.

Подозреваемые – бывшие супруги, решившие заработать «лёгкие» деньги. Используя мессенджер Telegram, они приобрели наркотические средства. У себя дома расфасовали всё и направились в город с намерением разложить закладки.

Оперативники задержали подозреваемых на остановке общественного транспорта. При себе у них находилось около 30 свёртков с «солью», пишет mvdpmr.org.

По факту распространения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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