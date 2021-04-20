Решила “убрать” соперницу: бельчанка оказалась на скамье подсудимых по делу о заказном убийстве

Решила “убрать” соперницу: бельчанка оказалась на скамье подсудимых по делу о заказном убийстве

Прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению жительницы Бельц в подготовке убийства любовницы бывшего мужа.

Так, 57-летняя женщина за 5 000 евро наняла “киллера”, однако исполнитель с самого начала сотрудничал с правоохранительными органами. В итоге заказчицу задержали с поличным в момент передачи денег в обмен на фото, подтверждающие выполнение задания.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. В соответствии с уголовным законодательством, ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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