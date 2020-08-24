Жительница столицы попыталась попасть в соседнюю страну без документов

0

Женщину задержали при попытке добраться до Украины пешком, в обход пограничного контроля. Она обосновала свой поступок отсутствием необходимых документов.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели на участке “Тудора-1”. Пограничники задержали гражданку в 30 м от линии государственной границы. Женщина не смогла предъявить документы, удостоверяющие личность. По её словам, она проживала в Кишинёве.

В ходе разбирательства выяснилось, что молдаванка намеревалась попасть в Украину, где живут её родственники. Из-за отсутствия проездных документов она решилась перейти молдо-украинскую границу, минуя контроль.

Возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.