Решила не ждать “зелёного”: жительница Бендер попала под колёса машины

ДТП произошло в Бендерах на перекрёстке улиц Котовского и Сергея Лазо.
По данным МВД Приднестровья, Ford начал движение на “зелёный”. Проехав несколько метров, водитель почувствовал удар слева. Как оказалось, он зацепил пешехода. Правоохранители выяснили: 34-летняя женщина переходила дорогу на красный свет.
Врачи “скорой” оказали пострадавшей медпомощь. От госпитализации женщина отказалась. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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