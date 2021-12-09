Решила не ждать “зелёного”: жительница Бендер попала под колёса машины

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ДТП произошло в Бендерах на перекрёстке улиц Котовского и Сергея Лазо.

По данным МВД Приднестровья, Ford начал движение на “зелёный”. Проехав несколько метров, водитель почувствовал удар слева. Как оказалось, он зацепил пешехода. Правоохранители выяснили: 34-летняя женщина переходила дорогу на красный свет.

Врачи “скорой” оказали пострадавшей медпомощь. От госпитализации женщина отказалась. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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