Решил заработать: ранее судимый бельчанин попался на шантаже (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 39-летнего уроженца Бельц по обвинению в шантаже.

К правоохранителям обратилась гражданка и сообщила, что с февраля её шантажируют. Женщина занималась оформлением документов, а подозреваемый начал её шантажировать тем, что уведомит полицию о её якобы незаконной деятельности. В результате жертва выплатила мужчине 20 000 леев, 5 000 евро и 10 000 российских рублей.

На днях мошенника и его сообщников удалось поймать с поличным, когда жертва пришла выплатить третий транш в 5000 леев.

Как выяснилось, мужчина был ранее судим и входил в состав преступной организации. Если его вина будет доказана, гражданину грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф от 92 500 до 117 500 леев.

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