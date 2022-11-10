“Решил вопрос” ножом: бендерчанин предстал перед судом за убийство

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Бендер. Мужчина обвиняется в совершении убийства.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, обвиняемый поссорился со своей знакомой, которая находилась у него в гостях. В процессе конфликта он нанёс женщине кухонным ножом несколько ударов в область живота и бёдер. В результате ранений были повреждены крупные сосуды, и потерпевшая скончалась на месте от кровопотери.

Известно, что мужчина и его знакомая злоупотребляли алкоголем. В 2021 году обвиняемый был даже осуждён за причинение ей телесных повреждений.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. За совершение убийства ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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