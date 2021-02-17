Решил прокатиться на чужом авто: подросток угнал машину в центре столицы (ВИДЕО)

Решил прокатиться на чужом авто: подросток угнал машину в центре столицы (ВИДЕО)

В столице задержали 15-летнего несовершеннолетнего, угнавшего автомобиль.

В начале февраля в инспекторат полиции сектора Центр обратился пострадавший и сообщил об угоне Mercedes. 30-летний владелец припарковал авто во дворе дома, а утром обнаружил пропажу.

Полиция нашла угнанное транспортное средство: автомобиль бросили на одной из улиц в секторе Ботаника. Вскоре был задержан и подозреваемый. Несовершеннолетний признался в содеянном и рассказал, что разбил окно, нашёл запасной ключ и решил покататься по городу.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, за угон ему может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет.

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