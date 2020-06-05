Решил приодеться за чужой счёт: несовершеннолетний попался на краже вещей

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В милицию обратился 21-летний житель Дубоссар. Он сообщил, что отсутствовал дома всего сутки, однако за это время в его жилище успел похозяйничать вор.

Злоумышленник проник в дом через приоткрытое окно и похитил одежду, а также три пары кроссовок.

Правоохранители раскрыли преступление по горячим следам. По подозрению в краже был задержан 15-летний воспитанник городской школы-интерната. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, пишет mvdpmr.org. На момент задержания на подростке была часть похищенной одежды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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