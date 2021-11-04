Решил попытать удачу: подросток залез в чужой дом и украл телефон

Решил попытать удачу: подросток залез в чужой дом и украл телефон

Пенсионер из Суклеи сообщил о краже. С территории его дачного домовладения был похищен мобильный телефон.

Оперативники раскрыли преступление за несколько часов. Они выяснили, пишет mvdpmr.org, что 16-летний сельчанин проходил мимо дачных участков и решил попытать удачу. Перепрыгнув через забор, сначала зашёл в хозпостройку, а затем в чужой дом. Телефон унёс с собой, а когда понял, что гаджет не работает, выбросил его в Днестр.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний находится под стражей.

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