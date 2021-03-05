Решил перебежать дорогу: школьник угодил под колёса авто

Решил перебежать дорогу: школьник угодил под колёса авто

В Тирасполе 10-летний мальчик попал под автомобиль.

Школьник вышел из троллейбуса, обошёл его спереди и решил перебежать дорогу. В этот момент общественный транспорт объезжал автомобиль ВАЗ.

Водитель легковушки не успел мгновенно остановиться, пишет пресс-служба МВД ПМР. В итоге у ребёнка ушибы и ссадины, госпитализация не понадобилась.

Автоинспекторы призывают родителей: напомните детям о необходимости строгого соблюдения ПДД. Стоит повторить ребёнку, что проезжую часть переходить можно только по “зебре”.

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