Решил отомстить за старые обиды: мужчина пытался угнать машину родного отца

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Житель Слободзеи посреди ночи услышал, что завёлся его автомобиль. 55-летний мужчина вышел во двор своего дома и увидел незнакомца, который перепрыгивал через калитку. О произошедшем мужчина утром сообщил правоохранителям.

Оперативники установили личность “незваного гостя”. Им оказался 23-летний сын заявителя. Молодой человек рассказал, что решил отомстить отцу за старые обиды. Сначала оттолкнул автомобиль, потом завёл его без ключа, но через пару секунд мотор заглох. А когда сын увидел, что из дома выходит родитель, скрылся, пишет mvdpmr.org.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

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