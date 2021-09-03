Решил конфликт при помощи ножа: 20 лет тюрьмы грозит мужчине за попытку убийства (ВИДЕО)

Решил конфликт при помощи ножа: 20 лет тюрьмы грозит мужчине за попытку убийства (ВИДЕО)

Правоохранители задержали 42-летнего уроженца Яловенского района по подозрению в покушении на убийство.

Утром 30 августа в инспекторат полиции Чекан поступила информация о том, что на улице Узинелор лежит раненый мужчина. Как выяснилось на месте происшествия, 25-летний пострадавший получил удар ножом в плечо.

Вскоре был задержан подозреваемый: он признался, что нанёс оппоненту ножевое ранение с целью убийства. Довести намерение до конца ему помешали очевидцы.

Задержанный находится под следствием, ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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