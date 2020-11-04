Решено! Второй тур президентских выборов состоится 15 ноября

Решено! Второй тур президентских выборов состоится 15 ноября

Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия после утверждения результатов первого тура голосования, прошедшего 1 ноября. 

Во втором туре примут участие кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Это независимый кандидат Игорь Додон и представитель ПДС Майя Санду.

На сегодняшнем заседании ЦИК также были утверждены модель и текст бюллетеня для голосования. Его длина составит 112 мм, а ширина – 140 мм.

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