Решено: участников уличных гонок будут привлекать к уголовной ответственности

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Участников незаконных гонок на дорогах общего пользования будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующий законопроект был принят сегодня во втором чтении на пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, Уголовный кодекс РМ будет дополнен новой статьёй, которая будет регулировать проведение незаконных гонок. Так, участвующих в подобных мероприятиях водителей будут штрафовать на сумму до 32,5 тысяч леев или назначать исправительные работы на срок от 180 до 240 часов с лишением прав до 2 лет.

А за организацию незаконных гонок статья предусматривает штраф в размере от 67 500 до 75 000 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

Меры наказания были ужесточены после страшной аварии, произошедшей из-за гонки в мае на бульваре Штефана чел Маре, в результате которой погибли два человека — таксист и его пассажир.

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