Решено: стоимость проезда в столичных маршрутках с 1 июля составит 6 леев

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Об этом сегодня сообщил начальник Главного управления общественного транспорта и коммуникаций Виталий Михалаке.

По его словам, в пределах Кишинёва будет действовать тариф 6 леев, а при выезде из города предусмотрена доплата в размере 0,4 лея за каждый километр, но не более 12 леев за весь маршрут, пишет moldpres.md.

Что касается троллейбусных и автобусных поездок, генпримар Ион Чебан призвал горожан приобретать проездные абонементы.

– Проездные будут продаваться с завтрашнего дня. Мы стремимся определить возможности для приобретения долгосрочных проездных в рассрочку. Обсудим это с банками, окончательное решение будет принято через несколько недель. При покупке проездных медицинские работники и работники системы образования также получат скидки, — отметил Чебан.

С проездным можно будет проехать из пригорода в Кишинёв и обратно. Независимо от того, пересядет ли пассажир на троллейбус или автобус, цена на проездной останется единой. Таким образом, абонемент на месяц будет стоить 234 лея, на три месяца – 594 лея, а на полгода – 972 лея.

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