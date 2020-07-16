Решено: право на пенсию можно оформить по доверенности

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Право на получение пенсии теперь можно оформить в том числе по доверенности. Соответствующий законопроект был принят сегодня парламентом в двух чтениях.



Согласно нововведению, заявление о выходе на пенсию и необходимые документы можно будет подать в территориальную кассу социального страхования через законного представителя на основании доверенности, подписанной заявителем, передаёт moldpres.md.

Авторы законопроекта отмечают, что данная поправка была разработана после многочисленных жалоб от граждан, которые из-за проблем со здоровьем не могли лично подать заявление и необходимые документы для получения права на пенсию. Кроме того, поправки упростят подачу заявлений гражданами, которые находятся за границей и не могут вернуться в страну в связи с пандемией.

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