Решено! По инициативе Додона и ПСРМ пенсионеры получат по 1000 леев к Пасхе

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Соответствующая поправка была одобрена вчера парламентом. Она предусматривает, что к Пасхе бенефициары пенсий и социальных пособий не выше 4000 леев получат единовременную помощь в размере 1000 леев.

Таким образом, поддержка будет оказана более чем 690 тысячам граждан. С инициативой предоставления помощи выступили Игорь Додон и ПСРМ.

Напомним, что в этом году по предложению президента пенсионеры и бенефициары социальных пособий получили пособие дважды: по 700 леев в начале года и по 900 в октябре.

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