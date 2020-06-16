Решено: ограничения на движение общественного транспорта в Кишиневе в будни будут сняты

Решено: ограничения на движение общественного транспорта в Кишиневе в будни будут сняты

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Он поблагодарил Чрезвычайную комиссию по общественному здоровью муниципия Кишинев, которая по его просьбе собралась сегодня на заседание и решила не ограничивать движение общественного транспорта в будни. 

В субботу и воскресенье, отметил градоначальник, движение транспорта пока будет приостановлено, но Ион Чебан намерен предложить Национальной комиссии пересмотреть это решение и разрешить троллейбусам и автобусам функционировать в нормальном режиме в течение всей недели.

– Ношение масок в общественном транспорте обязательно, – напомнил Чебан. 

Градоначальник заверил, что на линии будут выпущены все имеющиеся в муниципии единицы транспорта во избежание столпотворения.

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