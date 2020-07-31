Решено! Электричество подешевеет

0

Жители страны будут платить на 21 бан меньше за один киловатт в час. Соответствующее решение принял сегодня, 31 июля, Административный совет НАРЭ.

Потребители, которые получают электроэнергию от “Premier Energy”, будут платить 1,68 лея за киловатт в час или на 21 бан меньше, чем в настоящее время. Для клиентов компании “Furnizarea Energiei Electrice Nord” тариф составит 2,14 лея или на 8,5 бана меньше, чем до сих пор.

Новые цены вступят в силу с момента публикации решения в “Monitorul оficial”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.