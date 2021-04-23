Решено: государство компенсирует гражданам расходы на электроэнергию за 2 месяца

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Соответствующее решение было принято сегодня голосами 66 депутатов. Авторами инициативы выступили социалисты.

Таким образом, государство компенсирует счета за электроэнергию за два месяца действия чрезвычайной ситуации.

Напомню, что среднемесячный счёт составляет 214 леев, так что люди с низкими доходами, потребляющие к тому же мало электроэнергии, почувствуют эту поддержку на несколько месяцев вперёд, – отмечал ранее председатель ПСРМ Игорь Додон.

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