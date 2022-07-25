Решено: Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании

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Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдёт в Британии.

Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдёт в Соединенном Королевстве, — говорится на сайте организации.

Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдёт в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие, пишет ria.ru.

Ранее EBU принял окончательное решение о переносе соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.

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