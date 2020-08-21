Решено! Детсады и школы возобновляют деятельность с 1 сентября (ВИДЕО)

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Об этом в рамках брифинга для прессы по итогам заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью объявил Ион Кику.

Премьер, однако, отметил, что начать работу данные учреждения могут только в соответствии с ранее принятыми инструкциями в контексте пандемии коронавируса.

– Надеемся, что в течение предстоящих 10 дней все приготовления будут завершены, что все детсады и школы будут оснащены и дезинфектантами, и термометрами, и так далее, – сказал он.

Кику также отметил, что праздничных линеек по случаю начала нового учебного года не будет.