Решено: 1 и 2 июня будут выходными днями в Молдове

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Правительство Молдовы объявило 1 и 2 июня 2023 года выходными днями. Однако их придется отрабатывать за счет расширения ежедневного рабочего графика.

Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил, что данные положения применимы к работникам государственных учреждений. Для предприятий реального сектора национальной экономики решение носит рекомендательный характер. Соответственно, решение о предоставлении работникам выходных дней 1 и 2 июня будет приниматься их руководителями, передает ipn.md.

В то же время национальный экзамен на степень бакалавра, запланированный на 2 июня, будет проводиться в соответствии с графиком, установленным Министерством образования и исследований, с привлечением к работе сотрудников в соответствии с положениями Трудового кодекса.

Напомним, что 1-2 июня в Молдове пройдет саммит Европейского экономического сообщества.

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