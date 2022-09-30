Решения НАРЭ о повышении тарифов на природный газ и тепловую энергию опубликованы в Monitorul Oficial

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Согласно документу, с 1 октября цена на газ повысится с 22,99 лея до 29,26 лея за кубометр газа для бытовых потребителей.

В то же время в сегодняшнем номере Monitorul Oficial опубликовано решение НАРЭ о повышении цен на электроэнергию, производимую на тепловых электростанциях, и о повышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую через централизованную систему.

В соответствии с документом НАРЭ утвердило следующие регулируемые цены на электроэнергию, производимую тепловыми электростанциями (без НДС): цена на электроэнергию, производимую АО “Термоэлектрика” – 454 бана/кВтч; АО “CET-Nord” – 457 банов/кВтч.

При этом были утверждены следующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую в рамках централизованных систем теплоснабжения: АО “Термоэлектрика” – 2 854 лея/Гкал; тариф на тепловую энергию, поставляемую АО “CET-Nord” – 3 052 лея/Гкал; АО “Водоканал Кишинёва” – 3 134 лея/Гкал; МП “Antermo” – 3187 леев/Гкал; МП “Комратские тепловые сети и электростанции” – 3 342 лея/Гкал.

Новые цены и тарифы вступят в силу с 1 октября.

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