Решения комиссии по здравоохранению: когда будут открыты рынки, рестораны и спортзалы

Решения комиссии по здравоохранению: когда будут открыты рынки, рестораны и спортзалы

Работа рынков в Кишиневе и Бельцах возобновится с 1 июня. Соответствующее решение сегодня приняла национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Вместе с тем, со снятием других ограничений пока повременят.

В частности, заведения общественного питания откроются с 15 июня. С этой же даты заработают спортзалы при строгом соблюдении ряда правил: физическая дистанция, ограниченное число посетителей на тренировке, размещение спортивного инвентаря на расстоянии 2 метров друг от друга, обеспечение персонала средствами защиты, оснащение помещений дезинфицирующими средствами на входе, а также обработка антисептиками спортивного инвентаря после каждой тренировки.

Также было решено открыть с 1 июня библиотеки и музеи, однако им не разрешено проводить массовые мероприятия. А с завтрашнего дня, 26 мая, возобновляется деятельность железнодорожного и наземного международного транспорта для перевозки пассажиров.

Подробнее о решениях комиссии, а также о правилах, которые необходимо соблюдать, можно узнать здесь.

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