Решения Комиссии по ЧС: вводятся новые ограничения (СПИСОК, ВИДЕО)

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в стране новых ограничений для снижения распространения коронавируса. О них на брифинге для прессы объявил врио премьера Аурелиу Чокой.

В частности, было решено, что:

Школы продолжат работать дистанционно, а детские сады – с физическим присутствием детей и дидактических кадров; В Кишинёве и Бельцах с 3 апреля вводится комендантский час; Запрещено пребывание граждан в общественных местах: парках, лесах, на детских и спортивных площадках; При выходе на улицу необходимо иметь при себе удостоверение личности; На всей территории страны вводится особый режим работы с физическим присутствием не более 30% сотрудников; Агентство государственных услуг будет предоставлять услуги (оформление документов и так далее) только по записи; Запрещено проведение торжественных церемоний, митингов, собраний и т.д. Церемонии бракосочетания будут проходить только при участии сотрудников ЗАГСа и молодожёнов; Поставщикам коммунальных услуг запрещается отключать потребителей за задержку в оплате счетов; До 30 мая вводится мораторий на государственные проверки. Данное решение не касается проверок продуктов питания, а также тех, что проводит НАРЭ.

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