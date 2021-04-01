Решения Комиссии по ЧС: вводятся новые ограничения (СПИСОК, ВИДЕО)

Решения Комиссии по ЧС: вводятся новые ограничения (СПИСОК, ВИДЕО)

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в стране новых ограничений для снижения распространения коронавируса. О них на брифинге для прессы объявил врио премьера Аурелиу Чокой.  

В частности, было решено, что:

  1. Школы продолжат работать дистанционно, а детские сады – с физическим присутствием детей и дидактических кадров;
  2. В Кишинёве и Бельцах с 3 апреля вводится комендантский час;
  3. Запрещено пребывание граждан в общественных местах: парках, лесах, на детских и спортивных площадках;
  4. При выходе на улицу необходимо иметь при себе удостоверение личности;
  5. На всей территории страны вводится особый режим работы с физическим присутствием не более 30% сотрудников;
  6. Агентство государственных услуг будет предоставлять услуги (оформление документов и так далее) только по записи;
  7. Запрещено проведение торжественных церемоний, митингов, собраний и т.д. Церемонии бракосочетания будут проходить только при участии сотрудников ЗАГСа и молодожёнов;
  8. Поставщикам коммунальных услуг запрещается отключать потребителей за задержку в оплате счетов;
  9. До 30 мая вводится мораторий на государственные проверки. Данное решение не касается проверок продуктов питания, а также тех, что проводит НАРЭ. 

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