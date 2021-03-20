Решения кишинёвской комиссии по ЧС: какие ограничения вводятся в столице

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Сегодня состоялось заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв. О том, какие решения были приняты, на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

В частности:

С понедельника все школы переходят на онлайн-обучение на неопределённый срок. В этот период должны пройти вакцинацию все учителя муниципия – это 15 тысяч человек. Примария обратимся с этой просьбой к центральным органам власти.

Администрация города отправит запрос в МВД, чтобы в часы пик карабинеры присутствовали на остановках общественного транспорта и не допускали заторов.

Службы в церквях с 1 апреля будут проходить на улице.

Детские сады остаются открытыми. В случае необходимости каждый случай будет решаться в отдельности.

Рынки, торговые центры и предприятия HORECA в муниципии будут работать в соответствии с решением, принятым Национальной комиссией.

Условия и меры защиты на всей территории остаются неизменными – термометрия, дезинфекция и ношение масок.

Будут проводиться проверки и накладываться штрафы, если будут обнаружены отклонения от данного решения.

Весь общественный транспорт будет выпущен на линии.

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