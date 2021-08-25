Решение заставить педагогов сдавать ковид-тесты за свой счёт ставит под угрозу начало учебного года

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Принуждение сотрудников сферы образования к сдаче тестов на COVID за свой счёт ставит под угрозу образовательный процесс. Такое заявление сделали в Исполнительном бюро Федерации профсоюзов образования и науки после решения, принятого министром здравоохранения Аллой Немеренко.

Представители федерации призывают Комиссию по чрезвычайным ситуациям пересмотреть своё решение, которое противоречит национальным и международным нормам. Профсоюзы образования и науки РМ обращают внимание правительства на тот факт, что Конвенция МОТ и Закон о безопасности и гигиене труда предусматривают, что меры по охране труда не предполагают каких-либо расходов для сотрудников: их несёт работодатель. Таким образом, принятое властями решение грубо нарушает права педагогических работников, пишет ntv.md.

Накануне министр здравоохранения в рамках передачи на общественном телеканале заявила, что правительство не выполнит требование учителей об оплате ковид-тестов из госбюджета.

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