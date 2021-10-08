Решение суда: 30 суток домашнего ареста для Александра Стояногло

Решение суда: 30 суток домашнего ареста для Александра Стояногло

Суд сектора Чеканы постановил поместить Александра Стояногло под домашний арест на 30 суток. Стояногло и его адвокат назвали решение незаконным, они намерены оспорить его. Генпрокурор считает возбуждённое против него уголовное дело политическим. 

– Мы возвращаемся к захваченному государству. Они не предоставили ни единого доказательства моей вины в чём-либо. Я ничего не совершал, чтобы мне пришлось что-то признавать. У них была задача отстранить меня от должности. Они не ведают, что творят, – сказал Стояногло. 

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