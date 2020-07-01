Решение правительства: пожилые люди с пенсией менее 3000 леев получат по 700 леев от государства

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Государство предоставит единовременную финансовую помощь в размере 700 леев пожилым людям, чья пенсия не превышает 3000 леев, а также получателям социальных пособий, в том числе гражданам с ограниченными физическими возможностями. Это предусмотрено в законопроекте о внесении поправок в государственный бюджет и в бюджет социального страхования, принятом сегодня правительством под собственную ответственность.

Выплату получат 659 886 человек, в том числе 591 тысяча пенсионеров.

Напомним, с соответствующей инициативой выступил глава государства. Ранее данные категории граждан получили по 700 леев помощи по случаю зимних праздников.

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