Решение правительства: почти 2 млрд леев изъяты из бюджета и переведены на счета “Energocom”

Решение правительства: почти 2 млрд леев изъяты из бюджета и переведены на счета “Energocom”

Правительство Натальи Гаврилицы перевело на счета компании “Energocom” 1,7 млрд леев для увеличения социального капитала. Решение было принято властями, цель – закупка газа из альтернативных источников. Деньги были выделены постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 22 октября. 

Согласно документу, “Energocom” заключит с “Moldovatransgaz” контракт на закупку первых 5 миллионов кубометров газа. Цена закупки покроет операционные расходы, сборы и налоги.

Напомним, в пятницу депутаты ПДС приняли решение о введении в стране чрезвычайного положения. Оно будет действовать в Молдове до 20 ноября включительно. Депутаты БКС выразили уверенность в том, что власть намерена провернуть новую “аферу века”.

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