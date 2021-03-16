Решение правительства о выделении 60 млн леев на закупку вакцины против COVID-19 опубликовано в “Monitorul oficial”

0

Постановление кабинета министров вступило в силу сегодня. Контроль за исполнением решения возложен на Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Напомним, на прошлой неделе правительство постановило выделить из резервного фонда 60 млн леев на закупку вакцины против COVID-19. По оценкам Национального агентства общественного здоровья, для вакцинации 70% населения Молдовы необходимо 4 851 403 дозы прививки. Учитывая, что 1 386 115 доз (для 20% населения) будут получены бесплатно через платформу COVAX, а ещё 2 079 173 дозы (для 30% населения) будут приобретены по льготной цене, остальные 1 386 115 доз (для 20% населения) закупят напрямую у производителя.

Ранее депутаты поддержали законопроект, предусматривающий упрощённую процедуру приобретения вакцины.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.