Решение ПДС: По истечении мандата лица, занимавшие руководящие должности, будут лишены госохраны

Решение ПДС: По истечении мандата лица, занимавшие руководящие должности, будут лишены госохраны

Лица, занимавшие должности главы государства, председателя парламента и премьер-министра по истечении срока их полномочий больше не будут пользоваться услугами государственной охраны. За этот законопроект во втором чтении проголосовали 54 депутата ПДС.

По словам авторов, исключение определённых категорий из списка лиц, пользующихся услугами государственной охраны, направлено на сокращение расходов и повышение эффективности использования государственных средств, на корректировку некоторых понятий Закона о государственной охране и службе охраны, а также на внедрение новых положений, направленных на совершенствование процесса подготовки кадров Службы охраны в соответствии с Трудовым кодексом, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md