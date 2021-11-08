Решение об увеличении тарифа на газ будет принято завтра

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На 9 ноября назначено заседание НАРЭ, на котором будет рассмотрен запрос АО “Молдовагаз” об увеличении тарифа на газ для конечных потребителей. Оно начнётся в 10.00.

Напомним, что АО “Молдовагаз” запросило НАРЭ об увеличении тарифа почти в 2,5 раза – 10 леев 26 банов за кубометр газа. В настоящее время потребители платят по 4 лея 29 банов за один куб.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон призвал правительство в срочном порядке разработать и принять механизм компенсирования роста тарифа для населения и экономических агентов.

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