Решение об ограничении числа пассажиров в транспорте временно приостановлено

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью до 28 февраля приостановила своё решение, которое предусматривало, что заполняемость салонов транспорта не должна была превышать 50%.

Перевозчики заверили членов комиссии в том, что будут строго соблюдать все меры защиты от коронавируса. До 28 февраля включительно будут проводиться массовые проверки по этому поводу, после чего комиссия примет решение о дальнейшей работе транспорта.

Так, если до указанной даты перевозчики продемонстрируют соблюдение правил, Комиссия примет решение вернуться к тому режиму работы транспорта, который действовал до введённого ограничения. Если же меры соблюдаться не будут – снова введут лимит пассажиров.

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