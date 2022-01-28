Решение о повышении тарифа на газ будет принято сегодня

Решение о повышении тарифа на газ будет принято сегодня

Национальное агентство по регулированию в энергетике соберётся сегодня на заседание, чтобы рассмотреть запрос от АО “Молдовагаз” об увеличении тарифа на газ. Оно начнётся в 15.00. 

Напомним, что вчера комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что новый тариф должен быть утверждён до 31 января. АО “Молдовагаз” запросило о росте стоимости кубометра газа для населения с 11 леев до 15,56. Эта цена может быть применена уже к январским счетам.

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