Решение о формировании Постоянного бюро парламента может быть признано неконституционным (ВИДЕО)

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Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Он отметил, что была нарушена процедура, в связи с чем Блок коммунистов и социалистов оспорит принятое решение в КС.

– Что касается формирования Постоянного бюро, есть большая вероятность того, что сегодняшнее решение парламента будет признано неконституционным. Не было обеспечено присутствие всех фракций, как это прописано в Регламенте. Коллеги готовят аргументы, – рассказал он.

Напомним, в состав Постоянного бюро вошли 8 представителей ПДС, 3 депутата от Блока коммунистов и социалистов и один – от партии “Шор”. Коммунисты и социалисты выразили несогласие с этим решением, отметив, что не был соблюден принцип пропорциональности. Согласно ему, у блока должно быть 4 представителя в Постоянном бюро Парламента Республики Молдова.

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