Решение о COVID-тестировании за свой счёт: некоторые учителя уже написали заявление об увольнении (ВИДЕО)

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Решение властей обязать учителей делать каждые две недели за свой счёт тесты на коронавирус вынудило некоторых преподавателей уволиться. Руководители столичных школ обеспокоены числом заявлений, написанных за последние дни, и отмечают, что образовательный процесс в преддверии 1 сентября оказался под угрозой.

Директора переживают, что в ближайшее время, если власти не пересмотрят своё решение, количество тех, кто откажется работать, существенно вырастет.

– Вчера у нас уже было три заявления. Некоторые не хотят вакцинироваться по религиозным причинам, у других – медотвод. Со вспомогательным персоналом ещё сложнее. Они получают по 1800-2000 леев. Как их убедить? – рассказывают представители школ.

Тем временем власти уже заявили, что пересматривать решение не собираются, а недовольным указали на то, что они могут бесплатно вакцинироваться.

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