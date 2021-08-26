Решение о COVID-тестировании за свой счёт: некоторые учителя уже написали заявление об увольнении (ВИДЕО)

Решение о COVID-тестировании за свой счёт: некоторые учителя уже написали заявление об увольнении (ВИДЕО)

Решение властей обязать учителей делать каждые две недели за свой счёт тесты на коронавирус вынудило некоторых преподавателей уволиться. Руководители столичных школ обеспокоены числом заявлений, написанных за последние дни, и отмечают, что образовательный процесс в преддверии 1 сентября оказался под угрозой. 

Директора переживают, что в ближайшее время, если власти не пересмотрят своё решение, количество тех, кто откажется работать, существенно вырастет.

– Вчера у нас уже было три заявления. Некоторые не хотят вакцинироваться по религиозным причинам, у других – медотвод. Со вспомогательным персоналом ещё сложнее. Они получают по 1800-2000 леев. Как их убедить? – рассказывают представители школ. 

Тем временем власти уже заявили, что пересматривать решение не собираются, а недовольным указали на то, что они могут бесплатно вакцинироваться.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md