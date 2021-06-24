Решение ЦИК: за границей откроют 150 участков

Решение ЦИК: за границей откроют 150 участков

Это на 4 участка больше, чем планировалось ранее. 

На основании сметы расходов на организацию и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года ЦИК направила на окончательное утверждение МИДЕИ список со 150 избирательными участками, которые будут открыты за границей. МИДЕИ, в свою очередь, сообщило о выполнении условия по согласованию с компетентными органами иностранных государств, а также подтвердило возможность материально-технического обеспечения процесса голосования, включая идентификацию председателей электоральных бюро избирательных участков и их месторасположение.

В результате список избирательных участков за рубежом на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года был единогласно утверждён членами комиссии, пишет moldpres.md. Ознакомиться с ним можно здесь. 

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