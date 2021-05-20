Решали спор кулаками: дворника доставили в больницу после драки с напарником

Решали спор кулаками: дворника доставили в больницу после драки с напарником

В больницу Григориополя поступил пациент с переломами ключицы, костей и перегородки носа. Врачи сообщили об этом правоохранителям. 

В ходе разбирательства было установлено, что телесные повреждения получил 43-летний мужчина. Бригада работников убирала на улицах Дубоссар. Между двумя мужчинами завязалась ссора. От слов один из участников конфликта перешёл к действиям – нанёс оппоненту несколько ударов в область лица. Последний упал, ударившись головой об асфальт, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту причинения вреда здоровью проводится разбирательство. Степень тяжести нанесённых телесных повреждений будет установлена в ходе экспертизы. По её результатам будет приниматься решение о том, по какой статье привлекут к ответственности неоднократно судимого 43-летнего агрессора.

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