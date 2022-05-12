“Решал” вопросы с гражданством: в Рыбнице задержали мошенника

“Решал” вопросы с гражданством: в Рыбнице задержали мошенника

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении ряда мошеннических действий был задержан 60-летний житель села Ержово.

Мужчина за денежное вознаграждение предлагал помощь в оформлении гражданства соседних государств, получении различных справок, решении иных вопросов, пишет mvdpmr.org.

В отношении рыбничанина возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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