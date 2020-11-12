Репортаж “Россия 24”. Соросята Санду: выпускники известного фонда рвутся к власти в Молдове (ВИДЕО)

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“Мы хотим обсудить реальные проблемы граждан и предпочитаем отвечать на их вопросы”. Вот так кандидат в президенты Молдовы Майя Санду объяснила своё решение не участвовать в дебатах с действующим главой государства, Игорем Додоном, в преддверии второго тура выборов. Формулировка довольно странная: ведь политические дебаты как раз и нужны для обсуждения насущных гражданских проблем и методов их решения. Да и к тому же как тут не вспомнить, что ещё неделю назад экс-премьер была согласна подискутировать на удобных обеим сторонам условиях.

А передумала буквально в последний момент. Кстати, уже не в первый раз меняет позицию прямо на ходу: например, сначала отказывалась от сотрудничества с неоднократным фигурантом дел о коррупции Ренато Усатым, называя его “преступником”. Однако теперь – вроде бы готова заключить с ним союз.

В общем, чего добивается и какого курса держится – толком не поймёшь. Хотя разгадку, вполне вероятно, обнаружили молдавские СМИ. Нашли фамилию Санду в реестрах местного отделения Фонда Сороса за 2009-й год. А какие выводы из этого напрашиваются?

Всем знакома сцены из фильмов про большую политику, или разведку, как человеку, который оказывается на высокой должности исправляют прошлое, удаляют лишние данные – получаются идеальные люди, как не взгляни. Работа в молдавском отделении фонда Сороса на руководящей должности – как воспримет электорат?

– Молчаливое непонимание что происходит для одних, ложится в канву всех ее действий, которые она совершала до этого – это продвижение и либеральных идей, и гомосексуализма, и то что у нее 9 мая – день скорби, а не день победы, и закрытие русских школ. Если раньше думали, что это наверно в угоду какой-то моде, то теперь становится все ясно – раскрылись карты, она должны была себя так вести, – считает Руслан Панкратов, политолог.

Кстати, политологи добавляют интересную деталь – за время на посту премьер-министра страны Майя Санду ни разу не встречалась с представителями российского политического истеблишмента. Кроме того, один в фонде не воин – все ближайшее окружение Санду называют не иначе как – соросята.

– Вот вам один плакатик, называется “13 друзей фонда Сороса”, если вы обратите внимание, это весь состав правительства фактический депутатского корпуса Майи Санду. Вот сама Санду – член Фонда Сороса, вот это ее зампредседателя. Господин Гросу. Мы доказали, как деньги якобы на реформу образования 1 миллион долларов ушел к НПО Майи Санду, – поясняет Богдан Цырдя, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдовы.

Какие бы идеи, и кто бы не продвигал, это хорошо должно оплачиваться. Так называемое соросовское финансирование расходилось через всевозможные НКО, или медиа-компании, или НПО – которых была создана целая сеть. Эксперты добавляют – в моменте в стране синхронно появились больше 100 объединений, которые действовали скоординировано. Выполняя определенные приказы. Общая цель – несложно догадаться какая.

– Суммы вливаются астрономические – более миллиарда за последние 10 лет Сорос вливал через НКО, через медиа, в общем-то схема переформатирования сознания людей, а надо сказать что Молдова и молдавский народ он все-таки вырос в Советском Союзе, поэтому менталитет у нас, наверно, больше общий, и вот это переформатирование требует времени и огромного количества денежных ресурсов, – полагает Руслан Панкратов, политолог.

Другой вопрос, которым задаются политтехнологи, как прошлое, да и должно быть настоящее, должно сказываться на принимаемых решением важным человеком в стране?

– Учебник Сороса – это то, что у нее в голове, то либеральное учение согласно которому надо действовать в любом случае в интересах Соединенных Штатов, и не думать ни о чем другом. На нее может быть оказано давление, но я не думаю, что оно потребуется, она уже такая, это давно известно – что гораздо выгодней не надо давить на политика, а надо подбирать политика, который будет делать то, что ему нужно, – уверен Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем.

Ярые сторонники Майи Санду пытаются спустить историю на тормоза, мол, а что такого? Якобы нет ничего такого, в том, что политик продвигает гуманные идеи. Для других новость об источниках и прошлом Майи Санду – стала ответом на многие вопросы, которые раньше мало кто хотел задавать.

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