Репик: «Деловая Россия» заинтересована в сотрудничестве с предпринимательскими кругами Молдовы (ВИДЕО)

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Алексей Репик, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», выступившей соучредителем Молдавско-Российского делового союза, выразил уверенность в том, что сегодняшний запуск организации – это начало большого пути, направленного на рост двустороннего товарооборота и инвестиционной активности, создания совместных предприятий, а также новых бизнес-проектов.

– Более 7 тысяч членов «Деловой России» на сегодняшний момент работают во всех 85 субъектах РФ. Выручка компаний за 2020 год – более 5,3 трлн рублей. При этом наши интересы – в совершенно разных сферах промышленности…Мы работаем, в том числе, над созданием комфортной инвестиционной среды, и своими наработками готовы и будем обязательно делиться с нашими коллегами, – сказал он.

Алексей Репик отметил, что благодаря системной работе, которую Игорь Додон вёл на посту президента Молдовы, в молдо-российских отношениях были достигнуты серьёзные результаты. Чтобы этот темп не снижался, нужен серьёзный подход, добавил он.

– «Деловая Россия» заинтересована в сотрудничестве с предпринимательскими кругами Молдовы. Более 4 лет бизнес-послом организации в РМ является Игорь Чайка. В том числе благодаря этой активной работе возникло серьёзное системное отношение к возможностям совместной работы, поддержки инициатив российских предпринимателей в РМ и наоборот… В Союзе «Деловая Россия» видит значимого партнёра в укреплении деловых связей, в части развития инвестиционного, делового климата, создания благоприятных условий для ведения бизнеса, формирования системы защиты прав предпринимателей. «Деловая Россия» обладает колоссальным опытом, работая в тесной связке с экономическим блоком Правительства РФ и администрацией субъектов России. Думаю, вся эта работа будет масштабироваться, а лучшие практики – переноситься на территорию РМ, – сказал Репик.

Помимо специальных вебинаров и конференций для представителей деловых кругов России и Молдовы, в текущем году планируется также провести бизнес-миссии предпринимателей двух стран для установления прямых деловых контактов. Кроме того, спикеры объявили о намерении возобновить работу Молдо-Российского экономического форума и провести очередную встречу во втором полугодии 2022 года.

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